Жители Кинешмы Ивановской области остались без воды и тепла из-за аварии на водоводе

Авария на водоводе оставила без горячей и холодной воды жителей города Кинешма в Ивановской области, сообщает администрация городского округа. «Сегодня в районе 15:30 произошла авария на водопроводных сетях. В связи с этим до устранения аварийной ситуации временно ограничена подача воды в городской округ Кинешма. Принимаются все необходимые меры к скорейшему устранению сложившейся аварийной ситуации и обеспечению работы котельных», — говорится в сообщении. Уточняется, что авария произошла на участке магистрального водовода диаметром 600 миллиметров, расположенном в микрорайоне «2 фабрика».