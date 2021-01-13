Жители Кинешмы Ивановской области остались без воды и тепла из-за аварии на водоводе

Авария на водоводе оставила без горячей и холодной воды жителей города Кинешма в Ивановской области, сообщает администрация городского округа. «Сегодня в районе 15:30 произошла авария на водопроводных сетях. В связи с этим до устранения аварийной ситуации временно ограничена подача воды в городской округ Кинешма. Принимаются все необходимые меры к скорейшему устранению сложившейся аварийной ситуации и обеспечению работы котельных», — говорится в сообщении. Уточняется, что авария произошла на участке магистрального водовода диаметром 600 миллиметров, расположенном в микрорайоне «2 фабрика».
2021-01-13T21:34:20+03:00
2021-01-13T21:34:20+03:00
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21:34, 13 января 2021
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