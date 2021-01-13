В России планируется начать эксперимент с «цифровыми двойниками» часто используемых документов. Мобильное приложение должно заработать в тестовом режиме в этом году. Об этом сообщил на совещании у президента вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, у людей появится возможность хранить в своем мобильном телефоне удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт транспортного средства, справку о регистрации по месту жительства. Чиновник также сообщил, что до конца года 160 госуслуг переведут в электронный вид.

Речь идет в том числе об оформлении всех документов при рождении ребенка, обжаловании штрафов ГИБДД, дистанционном заключении трудового договора.