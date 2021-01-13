СМИ сообщают о вакцинации папы римского Франциска от коронавируса. Аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источник в Ватикане пишет, что 84-летний глава Римско-католической церкви получил первую дозу препарата, разработанного американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Через три недели ему введут вторую дозу. Издание отмечает, что из соображений конфиденциальности съемка во время процедуры не велась. О вакцинации Франциска сообщает также со ссылкой на источник издание America Magazine. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Вакцинация в Ватикане началась сегодня. Ранее понтифик говорил, что с этической точки зрения прививку от коронавируса должен сделать каждый человек.