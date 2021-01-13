Палата представителей конгресса США согласовала процедуру обсуждения резолюции об импичменте Трампу

Палата представителей конгресса США согласовала процедуру обсуждения резолюции об импичменте Дональду Трампу. В нижней палате парламента документ поддержали 221 конгрессмен, против выступили 203. Этот итог ожидаемый, поскольку именно Демократическая партия, которая настаивает на досрочной отставке главы государства, контролирует палату представителей.

Процедурному голосованию предшествовали дебаты, в ходе которых демократы и республиканцы пытались убедить оппонентов в своей правоте. Так, лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер заявлял, что всем (в том числе и республиканцам) очевидна вина Трампа в нападении толпы на Капитолий.

В свою очередь республиканец Джейсон Смит, находившийся в здании конгресса во время беспорядков, призвал не обострять возникший в обществе конфликт. «Президент Трамп покинет свой пост уже совсем скоро. Давайте заживим раны нашей нации и прислушаемся к людям. Белый дом принадлежит народу. И мы должны действовать в его интересах. Наша страна больна, наши люди страдают. Импичмент – это полное безрассудство. Он только вызовет ненависть и вражду, равной которой не было никогда прежде. Имейте совесть. Ставьте интересы людей выше политики. Объедините нашу страну». Джейсон Смит считает, что необходимо извлечь уроки из случившегося, чтобы исправить совершенные ошибки.

Теперь стороны должны перейти к дебатам. Окончательный результат ожидается около полуночи. Потом документ будет передан в верхнюю палату Конгресса. Чтобы объявить импичмент, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Учитывая, что у демократов в сенате 50 голосов, им нужно заручиться голосами еще 17 республиканцев.