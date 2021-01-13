Аргентинская газета La Nación сообщила, что папа Римский Франциск привился от коронавируса. По данным источников издания, глава Римско-католической церкви вакцинировался препаратом производства Pfizer / BioNTech. В Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили.
2021-01-13T20:36:25+03:00
2021-01-13T20:36:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:36, 13 января 2021
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