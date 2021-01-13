Мировой суд возобновил рассмотрение дела против Алексея Навального о клевете на ветерана. Первое заседание назначено на 20 января. Об этом сообщается в карточке дела на сайте мировых судей Москвы. Производство по делу было приостановлено в конце августа из-за госпитализации политика.

Поводом для дела стал комментарий оппозиционера видеоролика телеканала Russia Today, снятого в поддержку поправок в Конституцию, одним из героев которого стал ветеран Игнат Артеменко. Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

