Задержанные в Южном Судане россияне, включая Илью Варламова и Петра Верзилова, отпущены на свободу. Решается вопрос об их выезде из страны. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. В свою очередь в посольстве России в Уганде уточнили ТАСС, что россияне переночуют в городе Капоэта и отправятся в четверг в столицу Южного Судана город Джубу.

Издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов и блогер и бизнесмен Илья Варламов сообщили сегодня, что их задержали в аэропорту Капоэты после досмотра багажа. По словам Варламова, досмотре у него нашли пульт от дрона, который изъяли еще в Уганде. В Африку россияне приехали в конце декабря как обычные туристы.