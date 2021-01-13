Znak.com сообщает о похищении бывшей жены бизнесмена и сына экс-генпрокурора России Артема Чайки. Неизвестные несколько часов удерживали Марину Чайку в подвале. Об этом рассказал интернет-изданию ее адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, накануне вечером женщину похитили люди в масках, когда она по просьбе другого своего адвоката направлялась на освидетельствование в одну из психиатрических клиник в Москве. Эту процедуру надо было пройти для определения местожительства детей после развода. По словам адвоката, неизвестные, представившиеся «сотрудниками ФСБ или ФСО» приковали Марину Чайку наручниками, отобрали телефон и «чем-то опоили». В течение нескольких часов ее расспрашивали о недвижимости бывшего мужа, его бизнесе и различной информации, которой она может обладать. Около 5 утра ее отпустили, и она вернулась домой. Марина Чайка и ее адвокат уже обратились в СКР с требованием возбудить уголовное дело по факту похищения.

Напомним, брак Артема и Марины Чайки расторгли прошлым летом после того, как было опубликовано видео, в котором женщина рассказала об угрозах мужа отобрать детей. Позже она также говорила, что бывший супруг ее избивал.