Палата представителей Конгресса США начала рассматривать возможность объявления импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США начала рассматривать возможность объявления импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу. Полномочия 45 президента США истекают уже 20 января. Однако контролирующая нижнюю палату Демократическая партия требует отстранить его от должности прямо сейчас. Его подозревают в подстрекательстве к мятежу на митинге 6 января в Вашингтоне.

Ожидается, что нижняя палата объявит Трампу вотум недоверия. В этом случае он станет первым президентом в истории, дважды подвергнутый процедуре отстранения от власти.