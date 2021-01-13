Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян не видят в стране интересующих их политических партий

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (63%) не видят в стране интересующих их политических партий. Более 70% респондентов убеждены в их необходимости для страны, передает агентство РИА «Новости». Согласно представленной презентации, в прошлогоднем опросе об отсутствии интереса заявляли 56% участников, а в необходимости политических партий – 68%. Кроме того, примерно 83% россиян «скорее согласны» с тем, что политика государства должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей.
2021-01-13T19:32:32+03:00
2021-01-13T19:32:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773380-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 13 января 2021
Загрузка комментариев...