Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян не видят в стране интересующих их политических партий

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (63%) не видят в стране интересующих их политических партий. Более 70% респондентов убеждены в их необходимости для страны, передает агентство РИА «Новости». Согласно представленной презентации, в прошлогоднем опросе об отсутствии интереса заявляли 56% участников, а в необходимости политических партий – 68%. Кроме того, примерно 83% россиян «скорее согласны» с тем, что политика государства должна быть направлена на сохранение и укрепление традиций и традиционных ценностей.