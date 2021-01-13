Пожар в жилом доме на севере Москвы ликвидирова

Пожар в жилом доме на севере Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, горела однокомнатная квартира на восьмом этаже. Площадь возгорания составила 5 кв.м.

Ранее сообщалось, что пожар возник в 17-этажном доме на Ангарской улице. Один человек погиб.