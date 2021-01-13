Глава правительства Эстонии Юри Ратас подал в отставку. Это произошло на фоне коррупционного скандала. Он возглавляет центристскую партию, которая оказалась замешана в коррупционном скандале. Это связано с выдачей льготного государственного кредита строительной компании «Порто Франко». Премьер пояснил, что делает это, чтобы сохранить политическое и общественное спокойствие.

Правительство Эстонии уйдет в отставку вслед за главой кабинета Юри Ратасом на фоне коррупционного скандала. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» живущий в Эстонии журналист Артемий Троицкий. «В Эстонии произошел крупнейший политический скандал за последние 10 лет, а может, и за все время существования независимого эстонского государства. Правительство точно уйдет в отставку», — сказал он. Как напомнил Троицкий, причиной отставки премьера стала коррупционная история. «Летом 2020 года было объявлено, что эстонское правительство выдает льготный кредит почти на 40 млн евро под 2% годовых компании-застройщику огромного квартала «Порто Франко» в самом центре Таллина. У бизнес-сообщества возникли сомнения: а с какой стати? Почему этим дают, а остальным нет? Во-вторых, все это делалось в период пандемии. Потом выяснилось, что незадолго до этого застройщик перевел 60 тысяч евро в фонд правящей центристской партии», — рассказал журналист. По его словам, в сентябре стройка возобновилась, а вчера эстонская полиция безопасности «КаПо» задержала несколько высокопоставленных богатых людей, в частности этого самого застройщика Хиллара Тедера, советника министра финансов Керсти Крахт, а также генсека правящей Центристской партии Михаила Корба". «Было объявлено, что они арестованы по той причине, что правительственный кредит в 40 млн евро был выдан за взятку в 1 млн евро», — заключил Артемий Троицкий.