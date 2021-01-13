В полиции утверждают, что московская шаурмичная, названная в честь Иосифа Сталина, работала с нарушениями. Проверку в заведении начали после жалобы возмущенных горожан.

Закусочная «Stal'in Doner» открылась без необходимых документов, рассказали в МВД, не приводя подробностей. Там отметили, что с проверкой сотрудники полиции пришли после обращения граждан, попросивших проверить законность работы заведения. Владельца доставили в отделение. «Stal'in Doner» открылся на метро Войковская на прошлой неделе и сразу попало в новости – не только благодаря своему названию, но и оформлению: на вывеске портрет Иосифа Сталина, на стенах плакаты «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!». Главное блюдо «Шаурма сталинская с двойным мясом», а готовили ее сотрудники в форме НКВД. Заведение проработало всего день — после визита полицейских оно закрылось, однако почему, было неизвестно. Сообщалось, что владелец закусочной ищет сотрудников. Сам он выбранную для заведения тематику объяснил своим интересом к истории и личности Сталина. По словам мужчины, полиция требовала от него демонтировать вывеску, а также давила на арендодателя. Он подчеркивает, что никак не нарушал законодательство.

Стилистику заведения раскритиковали в частности в правозащитном центре «Мемориал», который российские власти считают иноагентом. В «Мемориале» напомнили, что в России до сих пор нет закона о защите памяти репрессированных.