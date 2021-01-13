Многоэтажка загорелась на севере Москвы, есть погибший, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы. «По улице Ангарская улица, д. 20, к. 2, горит жилое 17-ти этажное здание, квартира на восьмом этаже. С вышележащих этажей выводятся люди», — сказали в ведомстве. По данным МЧС, один человек погиб. Площадь пожара уточняется.
2021-01-13T19:06:01+03:00
2021-01-13T19:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:06, 13 января 2021
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