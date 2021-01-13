Пострадавших при пожаре в омской больнице нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА «Новости» в МЧС. По данным источника ТАСС в экстренных службах, задымление было вызвано коротким замыканием в холодильнике. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Пациентов эвакуировали. Их перевели в соседний корпус. Лечебное учреждение было перепрофилировано под заразившихся коронавирусом.