Пострадавших при пожаре в омской больнице нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА «Новости» в МЧС. По данным источника ТАСС в экстренных службах, задымление было вызвано коротким замыканием в холодильнике. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Пациентов эвакуировали. Их перевели в соседний корпус. Лечебное учреждение было перепрофилировано под заразившихся коронавирусом.
2021-01-13T19:04:15+03:00
2021-01-13T19:04:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773368-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:04, 13 января 2021
Загрузка комментариев...