Алексей Навальный объявил о возвращении в Москву. Он намерен прилететь 17 января рейсом «Победы» 17 января. Политик отметил, что вопрос «возвращаться или нет» перед ним не стоял никогда, потому, что он оказался в Германии не по своей воле, а после того, как его пытались убить. Как заявил оппозиционер, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.

Политика Алексея Навального постараются максимально быстро посадить в тюрьму, когда тот вернется в Россию, уверен депутат Госдумы, первый секретарь столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин. В интервью «Эху» он также отметил, что власти уже привыкли действовать таким образом. Он также выразил уверенность в том, что Навальному хватит смелости все же вернуться в воскресенье на родину.

Алексей Навальный находится на лечении в Германии с августа прошлого года после отравления веществом из группы «Новичок». В конце декабря СК возбудил против него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».