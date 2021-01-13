Блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов вместе с несколькими россиянами задержан в Южном Судане.

Россиян, в том числе жену Варламова и директора Европейской гимназии арестовали в аэропорту суданского города Капоэтэ. Компания собиралась вылететь в столицу государству Джубу на частном самолете. Силовики заинтересовались группой туристов из-за пульта от беспилотника, который нашли у Варламова в багаже. Само летательное устройство изъяли ранее в Уганде, откуда прилетели россияне.

Об обстоятельствах задержания и условиях содержания блогер на протяжении нескольких часов рассказывает в коротких видео-роликах на своем Telegram-канале. По словам Варламова, группу привезли на военную базу и поместили в вип-камеру с дырявыми потолками, разбросанными по полу патронами и презервативами, гнездами ос на стенах и пауками. Особый статус помещению придает телевизор в центре.

Один из задержанных Вадим Гинзбург предположил, что группа попала в плен к представителям оппозиции. Петр Верзилов считает, что россиян заподозрили в съемке военных объектов с дрона. У них попытались отобрать мобильные телефоны.

Россиян уже накормили и отпустили на прогулку после звонка из столицы Судана, рассказал чуть позже Варламов. Загранучреждений российского МИДа в этой стране нет. Как отмечает агентство ТАСС, никто из дипломатов не выехал к задержанным из Уганды или соседней африканской страны. По словам представителя министерства Марии Захаровой, ведомства принимает усилия по их освобождения.

По словам Варламова, в Южном Судане также задержаны пилоты арендованного россиянами частного самолета.