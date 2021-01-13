Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сервис Dropmail, который позволяет анонимно создать временную электронную почту. На это обратила внимание «Роскомсвобода». Авторы сервиса указали на главной странице, что их заблокировали без предупреждения, и создали зеркало русскоязычной версии проекта.
2021-01-13T18:34:32+03:00
2021-01-13T18:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 13 января 2021
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