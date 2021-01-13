Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сервис Dropmail, который позволяет анонимно создать временную электронную почту. На это обратила внимание «Роскомсвобода». Авторы сервиса указали на главной странице, что их заблокировали без предупреждения, и создали зеркало русскоязычной версии проекта.