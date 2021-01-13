Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. Центристскую партию, лидером которой он является замешана в деле о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco. После отставки Ратаса президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже заявила, что предложит сформировать новое правительство лидеру крупнейшей оппозиционной Партии реформ Кае Каллас.