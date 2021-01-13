Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. Центристскую партию, лидером которой он является замешана в деле о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco. После отставки Ратаса президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже заявила, что предложит сформировать новое правительство лидеру крупнейшей оппозиционной Партии реформ Кае Каллас.
2021-01-13T18:34:11+03:00
2021-01-13T18:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 13 января 2021
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