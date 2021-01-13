Палата представителей американского конгресса рассматривает вопрос об импичменте Трампу

Палата представителей американского конгресса рассматривает вопрос об импичменте действующему президенту Дональду Трампу.

На суд конгрессменов вынесена одна статья — «Подстрекательство к мятежу». Документ требует отстранить его от должности и запретить ему занимать любые выборные посты в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им «особо тяжких преступлений и правонарушений».

По резолюции могут проголосовать в этот же день и, как ожидается, подконтрольная демократам палата ее примет. После этого дело перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января — за день до инаугурации нового президента Джо Байдена.