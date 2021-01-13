Президент Индонезии первым в стране сделал прививку от коронавируса китайской вакциной. Ее разработала корпорация Sinovac. Джоко Видодо надеется на то, что благодаря вакцинации эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Индонезия стала первой после Китая страной, одобрившей препарат Sinovac. В самом Китае прививку сделали более 10 миллионов человек.

Между тем тесты китайской вакцины от COVID-19, проводимые в разных странах, показывают, что она является гораздо менее эффективной, чем заявлялось ранее, — сообщают зарубежные СМИ.

Ведущая китайская вакцина Sinovac Biotech, после третьей фазы испытаний, прошедших, среди прочих стран, в Бразилии показала, что положительный эффект от ее применения едва превышает 50 процентов, передает CNN. – Несмотря на то, что она, пусть и буквально «по краю» проходит установленный Всемирной организацией здравоохранения порог, это далеко не 78 процентов эффективности, которую обещают китайские производители препарата. Эксперты говорят, что эффект от вакцины значительно ниже, чем у других мировых фармацевтических компаний, указывая на то, что этот факт может подорвать доверие к Пекину, который всеми средствами старается восстановить свои репутационные потери, связанные с управленческими неудачами в ходе первой фазы пандемии. Представитель разработчика заявил журналистам, что результаты испытаний в Бразилии, ожидающей сейчас разрешения на закупку вакцины от национального регулятора в сфере здравоохранения, в настоящее время «обсуждаются». Но каких-либо комментариев на этот счет дано не было, сообщает сайт телеканала. Бразильский контракт китайской компания Sinovac, производящей одноименную вакцину, уточняет автор публикации, предполагает поставку этой стране 46 млн доз препарата; Турция планирует закупить 50 млн доз и Гонконг – 7,5 млн. Эксперт издания считает, что в ситуации, когда на вакцину рассчитывает и целый ряд других стран, в том числе в Африке, а также в Малайзии и на Филиппинах, с которыми уже подписаны соответствующие договоры, это может привести к тому, что люди начнут попросту отказываться от прививок. «Пекин практикует так называемую «вакцинную дипломатию», — пишет газета Japan Times, — пытаясь расширить свое влияние в мире и сгладить существующую геополитическую напряженность с рядом государств. Однако неудача на этом пути может обойтись ему очень дорого».

Министр здравоохранения Украины сегодня заявил, что договор, подписанный Киевом и Sinovac, предполагает эффективность вакцины не менее 70 процентов. В противном случае китайская компания должна будет вернуть полученные средства в полном объеме.