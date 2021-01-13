Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

Путин выразил надежду на то, что российские вакцины, которые он вновь назвал лучшими в мире, справятся с новыми штаммами коронавируса .

Масштабы вакцинации будут увеличены, — пообещала вице-премьер Татьяна Голикова.

Сеть частных клиник «Инвитро» сегодня объявила, что скоро начнет прививать от коронавируса вакциной «Спутник», она будет бесплатной, однако придется заплатить за прием врача перед процедурой. На первых порах вакцинация будет проводиться в трех офисах компании в Москве.

Напомним: в конце декабря частные клиники «Медси» начали делать прививку от коронавируса. По данным на 11 января, ее сделали чуть более 600 человек.