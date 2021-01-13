Причиной массового отравления в Дагестане стала загрязненная питьевая вода. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре.

В Буйнакске зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, 61 из них — среди детей. Большинство из них госпитализированы, однако более половины уже выписали. Плохо во вторник сначала стало детям, появились признаки отравления, родители и врачи приняли решение о направлении в больницу. Ночью помощь потребовалась и взрослым. Как рассказала в интервью телеканалу «ТБС БУЙНАКСК» врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, все госпитализированные сейчас стабильны.

Версии произошедшего были разные. Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев изначально предположил, что причиной отравления могли стать продукты из новогодних подарков.

Однако при проведении лабораторных исследований в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных были выявлены болезнетворные бактерии. Из-за массового отравления временно закрыты детские сады. Возбуждено уголовное дело по статье об оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В городе усилен контроль за качеством питьевой воды.