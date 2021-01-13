Более ста общественных деятелей направили руководству России открытое письмо, напоминая о проблемах жертв репрессий

Более ста общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо, напоминая о проблемах жертв советских репрессий. Речь идет о законопроекте по обеспечению узников ГУЛАГа социальным жильем в качестве компенсации за незаконно отнятые государством квартиры.

Среди тех, кто подписал письмо, бывший председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Он считает, что правительство подошло к решению вопроса слишком формально. Федотов отметил, что в семье спикера Вячеслава Володина были репрессированные, поэтому он сам должен быть заинтересован в реальном решении проблемы.