Независимому депутату в Петербурге отключили микрофон, когда он начал говорить о Навальном

Независимому депутату в Петербурге отключили микрофон, когда он начал говорить о политике Алексее Навальном. Спикер местного парламента также на дал высказаться Максиму Резнику о поправках в антикоррупционный закон.

Первый раз беспартийного депутата Максима Резника прервали, когда он заявил, что принимаемые городским парламентом меры по борьбе с коррупцией бесполезны. Он сравнил инициативы депутата-единоросса и члена фракции ЛДПР с борьбой пчелы против меда. Далее Резник с трибуны заявил, что главный источник коррупции в стране — это власть. А когда речь зашла о том, что большинство СМИ стали администрации президента, спикер Законодательного собрания отключил ему микрофон.

Позже парламентарий все же смог продолжить, но его прервали еще три раза, в том числе, когда он упомянул политика Алексея Навального. Резнику не дают возможности высказаться таким образом регулярно. Вместе с тем Макаров отказался отвечать на вопрос, по какой причине на заседание не пустили журналиста «Эхо Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова. Накануне ему отказали в аккредитации сославшись на нехватку мест. Сегодня же, по наблюдениям корреспондентов других изданий, в пустом зале Мариинского дворца, предназначенного для СМИ, было только четыре человека. Сергея Кагермазова впервые лишили аккредитации в петербургский парламент четыре года назад. По мнению журналиста, это связано с рядом его критических публикаций о спикере Законодательного собрания.