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18:16, 13 января 2021

Forbes заявил о последствиях для компаний, которые примут на работу сотрудников администрации Трампа

Американский журнал Forbes заявил о последствиях для компаний, которые примут на работу сотрудников администрации уходящего президента Дональда Трампа, в частности пресс-секретарей Белого дома. Издание пообещало, что будет воспринимать их как потенциальный источник дезинформации.

Американский журнал Forbes будет считать ложью любую информацию от компаний, которые возьмут на работу «сказочников» Дональда Трампа. Особенно это касается пресс-секретарей Белого дома. Об этом заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн. Он подчеркнул, что журналисты будут тщательно изучать, перепроверять данные таких компаний, относиться к ним с тем же скептицизмом, что и заявлениям самого Трампа, который утверждал, что честные выборы были украдены. Это ложь, по словам Лейна, стала искрой и топливом для протестов. Главный редактор журнала отмечает, что Трамп из главы государства превратился в главного лгуна государства. Тем же занимались и пресс-секретари белого дома, люди, которым американский народ платит за информирование. Лейн отметил, что если компании готовы их нанять, они будут рассматриваться крупнейшим в мире брендом среди деловых СМИ как потенциальный источник дезинформации. На российский Forbes это решение не распространяется, подчеркнул редакционный директор журнала Николай Усков. При этом он добавил, что не считает это цензурой, напротив, по мнению Ускова, такая практика может быть вполне обоснована

В своей статье главред американского Forbes отметил, что предшественники пресс-секретарей Белого дома в период президентства Трампа покинули пост с незапятнанной репутацией и потом заработали миллионы. Лжецы Трампа этого не заслуживают. До этого момента руководство журнала Forbes не принимало подобных политических решений.

Напомним, ранее руководство видеохостинга YouTube запретило Дональду Трампу загружать видео со своего аккаунта. В течение ближайших семи дней пока еще действующий глава государства не сможет выкладывать видео и вести прямые трансляции. Личные страницы Трампа ранее заблокировали Твиттер, Фейсбук и Инстаграм.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает эту практику не противоречащей американскому закону о свободе слова. Журналист Юлия Латынина считает, что блокировка аккаунта Дональда Трампа приведет к серьезным потерям Твиттера. Латынина уверена, что подобная практика серьезно развязывает руки российскому руководству.

Кстати, сегодня депутат-"единоросс" Александр Хинштейн пообещал, что работа по законодательному регулированию социальных сетей в России будет продолжена. «Что российские власти скажут соцсетям после бана президента США» – так называется публикация в «Независимой газете».



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