Политик Алексей Навальный намерен в воскресенье вернуться в Москву. На своей странице в Инстаграме он рассказал, что купил билет на рейс. Алексей Навальный находится в Германии с августа. Он был доставлен в клинику Charité после отравления в России. По результатам анализов стало известно, что политика отравили веществом из группы «Новичок». Москва свою причастность к произошедшему отрицает, несмотря на широкий международный резонанс.

Стоит напомнить, что в конце декабря Следственный комитет возбудил против Навального дело о мошенничестве в крупном размере – утверждается, что он потратил на личные цели более 350 миллионов рублей, собранных как пожертвования на деятельность Фонда борьбы с коррупцией (Российские власти считают организацию иностранным агентом). Также накануне стало известно, что ФСИН обратился в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ведомство утверждает, что политик не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля. Ранее ФСИН требовала от Навального явиться в Москву для проверки.

Политик Илья Яшин называет решение Навального вернуться в Россию проявлением истинного патриотизма. В интервью «Эху» он сказал, что оставаться за границей Навальному нельзя. Яшин отметил, что и сам Навальный понимает, что риск его жизни и здоровью до сих пор существует.

Политика Алексея Навального постараются максимально быстро посадить в тюрьму, когда тот вернется в Россию, уверен депутат Госдумы, первый секретарь столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин. В интервью «Эху» он также отметил, что власти уже привыкли действовать таким образом. Рашкин также выразил уверенность в том, что Навальному хватит смелости все же вернуться в воскресенье на родину.

Секретарь московского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский назвал уловкой заявление политика Алексея Навального о намерении вернуться в Россию 17 января. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Думаю, это очередная уловка Навального и желание привлечь к себе внимание. Все прекрасно знают, что здесь его ждут не только судебные приставы, но и уголовное преследование. За то, что он наделал в жизни, надо когда-то отвечать», — заявил Метельский. Он выразил уверенность, что Навальный «никуда не вернется». «Он столько здесь натворил и столько гадостей сделал людям. Все те оскорбления, которые он нанес мне, хотя я суд у него выиграл и с нетерпением жду, когда он приедет и ответит по всем вопросам, и другим людям, а особенности ветеранам. Поэтому это всего лишь красивый разговор о том, «как я вернусь в Россию и буду здесь работать», занимаясь тем же самым, чем занимался», — заключил Метельский.

В Кремле решение Навального вернуться в ближайшие дни пока не прокомментировали. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что эта тема мало интересует Владимира Путина, что касается Навального, он может возвращаться, когда посчитает нужным.

Песков также говорил, что Германия не предоставляет России никаких доказательств того, что политика отравили в России.