В Великобритании скончался один из самых богатых людей страны Дэвид Баркли. Ему было 86 лет, он скончался в результате непродолжительной болезни, передает The Daily Telegraph. О владел этим и другими изданиями, в том числе The Sunday Telegraph, вместе со своим братом. Их состояние оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Соболезнования по поводу смерти Баркли уже выразил британский премьер Борис Джонсон.