В Великобритании скончался один из самых богатых людей страны Дэвид Баркли. Ему было 86 лет, он скончался в результате непродолжительной болезни, передает The Daily Telegraph. О владел этим и другими изданиями, в том числе The Sunday Telegraph, вместе со своим братом. Их состояние оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Соболезнования по поводу смерти Баркли уже выразил британский премьер Борис Джонсон.
2021-01-13T17:35:49+03:00
2021-01-13T17:35:49+03:00
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17:35, 13 января 2021
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