Литва временно приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer /BioNTech. Это связано с тем, что при транспортировке партии были нарушены нормы температурного режима, сообщило министерство здравоохранения республики.

Американо-германская вакцина должна храниться при температуре — минус 75 градусов Цельсия.

Вакцинация от COVID-19 началась в Литве в конце декабря. Пока прививки сделали 22,5 тысячи человек – это менее 1% населения.