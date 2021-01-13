Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Олегу Шереметьеву, который получил 4 года условно по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Мосгордумы от фракции КПРФ Олегу Шереметьеву, который получил четыре года условно по делу о мошенничестве. Об этом сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» в пресс-службе суда. По версии следствия, Шереметьев в течение трех месяцев предоставлял в аппарат Мосгордумы подложные документы о премировании помощников, а полученными деньгами пользовался по своему усмотрению. Ущерб бюджету СК оценил более чем в 2 млн рублей. О возбуждении дела против Шереметьева стало известно 20 августа, тогда же его задержали.
2021-01-13T17:35:01+03:00
2021-01-13T17:35:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2773306-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 13 января 2021
Загрузка комментариев...