Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Олегу Шереметьеву, который получил 4 года условно по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату Мосгордумы от фракции КПРФ Олегу Шереметьеву, который получил четыре года условно по делу о мошенничестве. Об этом сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» в пресс-службе суда. По версии следствия, Шереметьев в течение трех месяцев предоставлял в аппарат Мосгордумы подложные документы о премировании помощников, а полученными деньгами пользовался по своему усмотрению. Ущерб бюджету СК оценил более чем в 2 млн рублей. О возбуждении дела против Шереметьева стало известно 20 августа, тогда же его задержали.