Датское издание Politiken сообщает об отказе компании Ramboll участвовать в проекте «Северный поток — 2»

Датское издание Politiken сообщает об отказе инжиниринговой компании Ramboll участвовать в проекте газопровода «Северный поток — 2». Это вызвано опасениями санкций со стороны США. По информации источника издания, датская компания отказалась от последней части строительных работ осенью. В самой компании ситуацию не прокомментировали. Ранее из-за новых санкций норвежская компания DNV отказалась сертифицировать газопровод.