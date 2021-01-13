Датское издание Politiken сообщает об отказе компании Ramboll участвовать в проекте «Северный поток — 2»

Датское издание Politiken сообщает об отказе инжиниринговой компании Ramboll участвовать в проекте газопровода «Северный поток — 2». Это вызвано опасениями санкций со стороны США. По информации источника издания, датская компания отказалась от последней части строительных работ осенью. В самой компании ситуацию не прокомментировали. Ранее из-за новых санкций норвежская компания DNV отказалась сертифицировать газопровод.
2021-01-13T17:33:14+03:00
2021-01-13T17:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 13 января 2021
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