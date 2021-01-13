В Вашингтоне Конгресс США приступает к обсуждению импичмента Дональду Трампу

В Вашингтоне Конгресс США приступает к обсуждению импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Отстранить его от должности до инаугурации Джо Байдена потребовали демократы, обвинив главу государства в подстрекательстве к беспорядкам.

Палате представителей предстоит провести дебаты, а затем – финальное голосование по резолюции об импичменте Дональда Трампа. Процесс займет несколько часов, но все сходятся в одном – завершится он не в пользу президента: контроль в палате представителей у демократов, к тому же и некоторые республиканцы уже заявили о готовности поддержать резолюцию. Обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу – его президентский срок заканчивается через неделю, но противники политика настаивают на том, что оставаясь у власти, Трамп ставит под угрозу безопасность страны. Если резолюцию примут, решение будет за сенатом: там для вердикта требуется две трети голосов.

Демократы инициировали импичмент Трампа после событий в Вашингтоне, когда сторонники президента устроили беспорядки у Капитолия. Партия также пыталась добиться отстранения Трампа с помощью 25-й поправки к Конституции, которая позволяет сослаться на недееспособность главы государства. Но вице-президент Майк Пенс отказался выполнить требование демократов.

После беспорядков в Вашингтоне Дональда Трампа заблокировали все крупнейшие социальные сети. К концу своего срока на посту президента он фактически лишился доступа к аудитории.