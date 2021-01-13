Владимир Путин поручил со следующей недели переходить от масштабной вакцинации от коронавируса к массовой. Для этого, по его словам, необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы. Президент отметил, что с этим не должно возникнуть проблем, поскольку «Спутник V» не требует особых условий транспортировки. Путин назвал российский препарат лучшим в мире, однако отметил, что нужно понять, как он будет действовать в условиях множества штаммов.

Вице-премьер Татьяна Голикова, со своей стороны, заявила, что власти готовы приступить к массовой вакцинации всех россиян уже с понедельника. По словам Голиковой, до конца первого месяца в гражданский оборот поступит свыше 2 миллионов доз вакцины. Напомню, о начале массовой вакцинации Владимир Путин говорил еще 2 декабря. Тогда он также заявил, что она должна стартовать уже на следующей неделе, т.е. получается в десятых числах декабря. И он также обещал, что в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз вакцины.