Алексей Навальный объявил о возвращении в Россию

Он прилетит в Москву рейсом «Победы» 17 января. Политик отметил, что вопрос «возвращаться или нет» передо ним не стоял никогда, потому, что он не уезжал. Он пояснил, что оказался в Германии в реанимационной коробке, после того, как его пытались убить. Как заявил оппозиционер, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.

Алексей Навальный находится на лечении в Германии с августа прошлого года после отравления веществом из группы «Новичок». В конце декабря СК возбудил против него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Секретарь московского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский назвал уловкой заявление политика Алексея Навального о намерении вернуться в Россию 17 января. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Думаю, это очередная уловка Навального и желание привлечь к себе внимание. Все прекрасно знают, что здесь его ждут не только судебные приставы, но и уголовное преследование. За то, что он наделал в жизни, надо когда-то отвечать», — заявил Метельский. Он выразил уверенность, что Навальный «никуда не вернется». «Он столько здесь натворил и столько гадостей сделал людям. Все те оскорбления, которые он нанес мне, хотя я суд у него выиграл и с нетерпением жду, когда он приедет и ответит по всем вопросам, и другим людям, а особенности ветеранам. Поэтому это всего лишь красивый разговор о том, «как я вернусь в Россию и буду здесь работать», занимаясь тем же самым, чем занимался», — заключил Метельский.