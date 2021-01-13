Секретарь московского отделения «Единой России» назвал уловкой заявление Навального о возвращении в Россию

Секретарь московского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский назвал уловкой заявление политика Алексея Навального о намерении вернуться в Россию 17 января. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Думаю, это очередная уловка Навального и желание привлечь к себе внимание. Все прекрасно знают, что здесь его ждут не только судебные приставы, но и уголовное преследование. За то, что он наделал в жизни, надо когда-то отвечать», — заявил Метельский.

Он выразил уверенность, что Навальный «никуда не вернется». «Он столько здесь натворил и столько гадостей сделал людям. Все те оскорбления, которые он нанес мне, хотя я суд у него выиграл и с нетерпением жду, когда он приедет и ответит по всем вопросам, и другим людям, а особенности ветеранам. Поэтому это всего лишь красивый разговор о том, «как я вернусь в Россию и буду здесь работать», занимаясь тем же самым, чем занимался», — заключил Метельский.