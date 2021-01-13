Казахстан зарегистрировал собственную вакцину от коронавируса. Документ был выдан компании-разработчику еще 31 декабря, сообщает издание «Sputnik Казахстан» со ссылкой на Минздрав страны. Там рассказали, что препарат KazCOVID-in проходит третью стадию клинических испытаний, в ней приняли участие три тысячи граждан республики. Пока данных нет. В случае удачного завершения всех тестов массово применять собственный препарат для иммунизации казахские медики смогут уже в марте.

Ранее Казахстан развернул на своей территории массовое производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».