Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации от коронавируса к массовой всего населения. Он призвал готовить для этого соответствующую инфраструктуру. Президент заявил, ссылаясь на отчет правительства, что промышленность уже превысила плановый объем выпуска вакцины. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что массовая вакцинация стартует с 18 января. По ее словам, до конца первого месяца в гражданский оборот поступит свыше 2 миллионов доз вакцины.
2021-01-13T16:35:03+03:00
2021-01-13T16:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 13 января 2021
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