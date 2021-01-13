Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации от коронавируса к массовой всего населения. Он призвал готовить для этого соответствующую инфраструктуру. Президент заявил, ссылаясь на отчет правительства, что промышленность уже превысила плановый объем выпуска вакцины. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что массовая вакцинация стартует с 18 января. По ее словам, до конца первого месяца в гражданский оборот поступит свыше 2 миллионов доз вакцины.