В Южном Судане задержали Пётра Верзилова, Илью Варламова и их троих спутников

В Южном Судане задержали основателя «Медиазоны» Пётра Верзилова, журналиста Илью Варламова и ещё троих их спутников.

По словам Верзилова, их сняли с рейса и привезли в отдел полиции. В свою очередь Илья Варламов утверждает, что причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в его багаже. По словам журналиста, от них также требовали разрешение Министерства Охраны Дикой Природы.