Аварийный пассажирский Airbus совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах. По его словам, у самолета рейса Владивосток — Москва сработал датчик отказа второй тормозной системы. О посадке Airbus A330 были предупреждены аэропортовые службы. Причина неполадки устанавливается.