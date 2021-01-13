Аварийный пассажирский Airbus совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах. По его словам, у самолета рейса Владивосток — Москва сработал датчик отказа второй тормозной системы. О посадке Airbus A330 были предупреждены аэропортовые службы. Причина неполадки устанавливается.
2021-01-13T16:33:33+03:00
2021-01-13T16:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 13 января 2021
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