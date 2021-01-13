Роспотребнадзор Дагестана назвал предварительной причиной массовых отравлений в Буйнакске загрязненную питьевую воду

Дагестанский Роспотребнадзор назвал предварительной причиной массовых отравлений в Буйнакске загрязненную питьевую воду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что в дагестанском городе зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 61 среди детей. Еще одной возможной причиной называли просроченные продукты в подарочных наборах. До выяснения причин случившегося в Буйнакске временно приостановили работу детские сады.
2021-01-13T16:31:41+03:00
2021-01-13T16:31:41+03:00
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16:31, 13 января 2021
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