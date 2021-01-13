Политик Алексей Навальный 17 января собирается вернуться в Москву. На своей странице в Инстаграме он рассказал, что купил билет на рейс.

Политик Илья Яшин называет решение Навального вернуться в Россию проявлением истинного патриотизма. В интервью «Эху» он сказал, что оставаться за границей Навальному нельзя. Яшин отметил, что и сам Навальный понимает, что риск его жизни и здоровью до сих пор существует.