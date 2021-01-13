Московские энергетики и сотрудники коммунальных служб утверждают, что готовы к сильным морозам и снегопадам

Московские энергетики и сотрудники коммунальных служб утверждают, что полностью готовы к сильным морозам и снегопадам. Сегодня они доложили об этом мэру Сергею Собянину. Уже этой ночью в столице должен начаться снегопад. В Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков. При этом к концу недели ночами может быть до минус 25 градусов.
2021-01-13T15:34:25+03:00
2021-01-13T15:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 13 января 2021
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