Z Архив новостей новости
5 1 6 207
15:34, 13 января 2021

Московские энергетики и сотрудники коммунальных служб утверждают, что готовы к сильным морозам и снегопадам

Московские энергетики и сотрудники коммунальных служб утверждают, что полностью готовы к сильным морозам и снегопадам. Сегодня они доложили об этом мэру Сергею Собянину. Уже этой ночью в столице должен начаться снегопад. В Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков. При этом к концу недели ночами может быть до минус 25 градусов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американская демократия захромала на обе ноги Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим…

5 201 6 17949 07.01
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

Не исключено, что в Украине нашлись люди, которые выполняли заказ людей из России и Беларуси…

5 107 6 20198 06.01
#слушать 37:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Америка потеряла «Freedom of Speech» Очень наивно полагать, что если это произошло сейчас с одним президентом, то с другим этого не повторится завтра. Или с сенатором, или конгрессменом или губернатором или мэром. И далее Фейсбук будет контролировать каждого…

5 201 6 21361 08.01
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Ничего не напоминает? Никакой свободы у них больше нет. Её отняли, как сейчас любят говорить, «частные» социальные сети. Такая коллективная газета «Правда 2.0». Только с миллиардными бюджетами долларов на один лишь маркетинг.

5 62 6 7079 09.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 180 6 21381 10.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 43 6 5449 12.01
Блоги

Дональд Трамп: Я не пойду на инаугурацию Байдена Об этом действующий президент США написал в Твиттере…

5 148 6 19818 08.01
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 76 6 10150 10.01
Блоги

Алексей Навальный политик

Возвращаюсь домой 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом «Победы». Встречайте…

5 322 6 46643 11:16
Новости

Вашингтон пригрозил европейским компаниям новыми санкциями из-за «Северного потока-2» Отчет администрация покидающего свой пост президента Дональда Трампа планирует опубликовать до конца недели…

5 37 6 5537
Блоги

+ Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку «У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка»...

5 44 6 6557 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Предъявите извинения… Кому что и за что? Почему за Голодомор перед сегодняшними украинскими нацистами должна ответить еврейская страна, не существовавшая тогда. Это специфика нацистского подхода: поступки отдельных людей – вина всего народа, а предъявление вины – по масштабам собственных сил…

5 100 6 16545 07.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Это только начало После атаки на Конгресс, Трамп закончился как демократический политик. В представлении тех, кто думал, что он таковым является…

5 56 6 9580 09.01
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Разблокировать блокировку Чушь или не чушь, но за Трампа проголосовали десятки миллионов американцев. И ограничивая доступ людей к важной информации вы, по факту, устраиваете цензуру…

5 130 6 22910 08.01
Блоги

+ Протесты в Вашингтоне Протесты в Вашингтоне Число жертв беспорядков в Вашингтоне увеличилось до пяти. Как сообщил глава полиции города, четыре человека скончались в ходе протестов в Вашингтоне. Обстоятельства их гибели не уточняются…

5 186 6 43369 06.01
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 36 6 6610 11.01

Популярное за неделю

Новости

фото: Pavel Golovkin / AP Photo Алексей Навальный объявил о возвращении в Россию Политик подчеркивает, что вопрос возвращаться или нет, перед ним не стоял никогда…

5 80 6 25849
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Они всегда в своей риторике прикрываются демагогией о неизбежном разрушении страны. Вот исчезнут они – и не будет страны, воцарится хаос, безнадега, погаснут огни, иссякнет электричество, вода и всё вымрет…

5 53 6 99668 06.01
#слушать 52:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 183 6 21425 10.01
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Ким Чен Ын выступил с беспрецедентным признанием Ситуация в КНДР действительно очень тяжёлая и из-за международных санкций, и из-за закрытия границ в связи с пандемией…

5 113 6 274421 06.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

Сколько денег потеряли работающие пенсионеры Такая вот социальная политика получается: дадут миллиарды рублей, пусть десятки, даже сотни в виде пособий на детей и т.п., а лишат триллионов рублей…

5 145 6 218523 08.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8944742
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4763102

Сегодня в эфире