Московские энергетики и сотрудники коммунальных служб утверждают, что готовы к сильным морозам и снегопадам

Московские энергетики и сотрудники коммунальных служб утверждают, что полностью готовы к сильным морозам и снегопадам. Сегодня они доложили об этом мэру Сергею Собянину. Уже этой ночью в столице должен начаться снегопад. В Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков. При этом к концу недели ночами может быть до минус 25 градусов.