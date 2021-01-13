Мэрия Мадрида признала, что из-за снежной бури городу нанесен ущерб на несколько сотен миллионов евро. Руководство планирует направить центральному правительству запрос об объявлении столицы Испании зоной субтропического бедствия.

Сильный снегопад начался в Мадриде 8 января и продолжался более 30 часов. В это время жизнь в городе была практически парализована.