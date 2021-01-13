Через три года в Будапеште начнет работать отделение Шанхайского университета Фудань. Как сообщает газета Times, это будет первый китайский вуз в странах ЕС. Фудань постоянно входит в список самых лучших университетов мира.

На устройство кампуса учебного заведения в Будапеште власти Венгрии готовы выделить более двух миллионов евро.