Совет по космосу РАН рекомендует отложить на неопределенный срок создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне

Совет по космосу Российской Академии наук рекомендует отложить на неопределенный срок создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне. Как передает «Интерфакс», такое решение принято после изучения доклада гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

В Совете считают, что нужно скорректировать государственную программу в этой сфере.