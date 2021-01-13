Совет по космосу Российской Академии наук рекомендует отложить на неопределенный срок создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне. Как передает «Интерфакс», такое решение принято после изучения доклада гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
В Совете считают, что нужно скорректировать государственную программу в этой сфере.
Совет по космосу РАН рекомендует отложить на неопределенный срок создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне
Совет по космосу Российской Академии наук рекомендует отложить на неопределенный срок создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне. Как передает «Интерфакс», такое решение принято после изучения доклада гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.