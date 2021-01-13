Владимир Путин поставил задачу перейти в России от масштабной вакцинации к массовой. Он вновь назвал российскую вакцину лучшей в мире. При этом президент поручил провести исследования по поводу эффективности препарата в отношении новых штаммов коронавируса. Путин признал, что ситуация в Великобритании вызывает тревогу.

Напомним: штамм вируса, который обнаружен там, признан более заразным.