Палата представителей США сегодня должна провести голосование по резолюции об импичменте Дональда Трампа

Предполагается, что дебаты начнутся в 17 часов по московскому времени. Конгрессмены-демократы считают, что именно призыв действующего президента идти к зданию Конгресса чтобы оспорить результаты выборов, привел к штурму 6 января.

Ранее Палата представителей призвала вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа от должности. В данном случае Пенс и большинство членов администрации должны признать, что действующий президент не способен успешно исполнять свои обязанности.

Сам Трамп называет попытку объявить ему импичмент «охотой на ведьм». Трамп также считает, что свобода слова в США под беспрецедентным ударом.

Сегодня YouTube запретил аккаунту Трампа в течение 7 дней загружать новые видео. В компании предупредили, что ограничение может быть продлено. Ранее Трампа навсегда заблокировали в «Твиттере».

Журналист Юлия Латынина надеется, что «Твиттер» понесет серьезные потери. «Я очень надеюсь, что «Твиттеру» это обойдется не в 7% капитализации, а надеюсь на появление альтернативных платформ, или тот же Telegram, который будут использовать вместо Твиттера не только консерваторы, но любые люди, которым то, что происходит кажется абсолютным выносом мозга и такой же цензурой. «Твиттер» — частная компания, которая имеет право делать все, что хочет, но я очень надеюсь, что мы как частные пользователи перестанем пользоваться «Твиттером»», — сказала она.

Латынина также добавила, что подобная практика окончательно развязывает руки российскому руководству — власти смогут ограничивать работу любых СМИ, ссылаясь на то, что в США заблокировали аккаунт действующего президента.