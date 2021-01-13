Алексей Навальный объявил о том, что возвращается в Россию 17 января

Политик около пяти месяцев лечился и проходил курс реабилитации в Германии после отравления боевым веществом из группы «Новичок».

Навальный подчеркивает. Что вопрос возвращаться, или нет, перед ним не стоял никогда. Навальный считает, что российские власти, фабрикуя уголовные дела, пытаются не допустить его возвращения в Россию.

Против Алексея Навального в России сейчас расследуется два уголовных дела. Вероятность того, что Навальный, вернувшись, попадет за решетку, в последние недели стремительно растет. Федеральная служба исполнения наказания уже просит суд заменить ему условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный.

В ведомстве считают, что условно осужденный Навальный не исполняет возложенные на него приговором обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сам Навальный подчеркивает, что его условный срок истек 30 декабря.

В последние дни прошедшего года Следственный комитет заявил о новом расследовании против политика. Дело о мошенничестве в особо крупном размере завели из-за растраты 356 миллионов рублей из средств, которые Навальному и его соратникам отправляли в качестве пожертвований. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы.

Штраф до миллиона рублей или обязательные работы грозят Навальному в рамках дела о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Прокуратура в ноябре сообщала, что политик причинил пенсионеру моральный вред, а материалы по делу уже направлены в суд.

Многомиллионые иски о защите чести и достоинства против Навального подал бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме того, вместе с Любовью Соболь и Фондом борьбы с коррупцией, который Россия внесла в список иностранных агентов, Навальный уже должен выплатить Пригожину 88 миллионов рублей.

В Кремле пока не отреагировали на новость о возвращении Навального. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что этот вопрос мало интересует главу государства — Навальный может вернуться, когда посчитает нужным. Песков также утверждает, что Германия не предъявила никаких доказательств того, что Навального отравили в России.