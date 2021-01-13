В США впервые за 70 лет приведен в исполнение смертный приговор в отношении осужденной за убийство женщины

Лизу Монтгомери признали виновной еще в 2007 году. В последнее время она содержалась в тюрьме в Техасе, где проходила также курс психиатрической помощи.
На федеральном уровне смертные казни в США не проводились более 17 лет.
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Лизу Монтгомери признали виновной еще в 2007 году. В последнее время она содержалась в тюрьме в Техасе, где проходила также курс психиатрической помощи.
На федеральном уровне смертные казни в США не проводились более 17 лет.