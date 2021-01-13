Алексей Навальный намерен вернуться в Россию 17 января

Он сообщил, что уже купил авиабилеты. Политик подчеркнул, что вопрос возвращаться, или нет, перед ним не стоял никогда.

По мнению политика Ильи Яшина, решение политика Алексея Навального вернуться в Россию несмотря на грозящее ему уголовное преследования, можно расценивать только как проявление истинного патриотизма.

В интервью «Эху Москвы» он высказал мнение, что оставаться за границей Навальному просто нельзя. Яшин также отметил, что и сам Навальный понимает, что риск для его жизни и здоровья до сих пор существует.

Вчера стало известно, что ФСИН попросила суд заменить на реальный условный срок Навального по делу «Ив Роше». В конце декабря Следственный комитет сообщил о возбуждении нового уголовного дела против Навального о мошенничестве в особо крупном размере.

Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный 29 января, сообщают «Открытые медиа».